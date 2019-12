Calciomercato Napoli, Ghoulam ha le valigie in mano: gli azzurri si cautelano con il sostituto

Secondo quanto riportato da La Repubblica, sabato il Napoli ha tenuto un vertice di mercato in albergo dove erano presenti De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso. Il tecnico avrebbe espressamente chiesto un regista ed un terzino sinistro. Se nel primo caso sono ancora diversi gli obiettivi valutati, per la difesa si ha la situazione già ben delineata. Tutto, principalmente, passa per la cessione di Faouzi Ghoulam che sembra in procinto di passare al Marsiglia.

Calciomercato Napoli, c’è il sostituto di Ghoulam

Una volta ceduto l’algerino, il Napoli si fionderà su Ricardo Rodriguez del Milan che quest’anno è diventato la riserva di Theo Hernandez. Lo svizzero, però, era uno dei pupilli di Gattuso in rossonero. Non dovrebbe essere difficile la trattativa per portarlo all’ombra del Vesuvio. Si parla infatti di un possibile accordo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> Sassuolo-Napoli 1-2: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

De Laurentiis pazzo di Boga

Un altro obiettivo di mercato del Napoli porta il nome di Jeremie Boga del Sassuolo. Il presidente De Laurentiis, in occasione della vittoria contro i neroverdi, ha potuto osservarlo da vicino. A fine match avrebbe anche sondato il terreno con Carnevali per capire i margini di una trattativa. La risposta è stata che il calciatore non partirà per meno di 20 milioni di euro. Ora non resterà che capire cosa ne sarà dei vari Insigne, Callejon e Mertens. Gli ultimi due potrebbero anche fare le valigie a gennaio direzione Cina.