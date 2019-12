Calciomercato Juventus. Brusco stop alla trattativa con l’Al Duhail per il trasferimento di Mario Mandzukic che torna così, provvisoriamente, in bianconero

Sembrava tutto fatto poi il brusco stop che potrebbe davvero far saltare una trattativa che sembrava ben avviata. Mario Mandzukic ha lasciato il Qatar, interrompendo il negoziato in corso per il trasferimento all’Al Duhail, stesso club in cui milita l’ex compagno di squadra alla Juve, Mehdi Benatia.

L’indiscrezione, ancora da confermare, è stata rivelata da Tuttomercatoweb che spiega anche i motivi dello stop alla trattativa, i quali coinvolgerebbero non solo l’attaccante croato ma anche la stessa Juventus.

Mandzukic, no al Qatar: le motivazioni

Alla base dell’interruzioni della trattativa con l’Al Duhail ci sarebbero motivazioni economiche inerenti sia l’ingaggio che avrebbe dovuto percepire il croato quanto l’indennizzo previsto per il suo acquisto che la Juventus aveva trattato con il club arabo. Formalmente, infatti, nonostante l’assenza di minutaggio nella stagione in corso (0 presenze), Mandzukic è ancora sotto contratto con la Juve che vuole monetizzare al meglio con la cessione dell’attaccante mai considerato da Sarri, nonostante la titolarità inamovibile delle passate stagioni e l’ammirazione della tifoseria bianconera per la quale l’ex Bayern è stato un vero idolo.

Vedremo se nei prossimi giorni, i negoziati riprenderanno. La rottura sembra comunque severa considerando che Mandzukic da ieri era in Qatar per sostenere le visite mediche di rito. Verosimilmente, la Juve non ha gradito l’epilogo della vicenda se si pensa che, appena un giorno, a margine della finale di Supercoppa con la Lazio, Paratici aveva, di fatto, congedato il croato, augurandogli il meglio per la nuova – e ormai tramontata – nuova esperienza calcistica in Medio Oriente.

