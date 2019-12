La caffeina combatte l’obesità: lo dimostra uno studio realizzato dall’Università dell’Illinois e pubblicato sul Journal of Functional Foods.

La caffeina combatte l’aumento di peso e l’obesità. Lo dimostra uno studio effettuato dall’Università dell’Illinois e pubblicato successivamente sul ‘Journal of Functional Foods’. L’alcaloide naturale presente nelle piante di caffè, cacao, tè, cola, guaranà e nelle bevande da esse ottenute, dunque, è da considerarsi un importantissimo agente anti-obesità.

Caffeina, ecco l’agente anti-obesità

Nello studio in questione condotto sui topi – secondo quanto riportato dal sito dell”Ansa’ – si sarebbe evidenziato come la caffeina riduca sensibilmente la conservazione dei lipidi, la produzione dei trigliceridi e riesca a limitare l’aumento di peso. I ratti, che hanno ingerito l’equivalente di quello che un essere umano assume in 4 tazze di caffè al giorno, avrebbero dunque accumulato meno grasso corporeo rispetto all’altro gruppo a cui è stato somministrato prodotto decaffeinato. La stessa caffeina, inoltre, avrebbe ridotto l’accumulo di lipidi nelle cellule adipose tra il 20% e il 41%.

