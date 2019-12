Taylor Mega ha scelto di fare gli auguri in maniera particolare ai suoi fans. Nei panni di un affascinante Babbo Natale li ha chiamati a scegliere. Voi che fareste?

Taylor Mega sente avvicinarsi le feste e ancora una volta si scatena sui social. Questa volta ha lanciato una specie di challenge dedicata a se stessa. In attesa che Babbo Natale passi a trovarla, ha deciso di indossare lei quei panni. Ma lo ha fatto ovviamente a modo suo, mettendo in mostra il suo fisico prorompente, quello che ammalia ogni giorno i suoi follower.

“Quale vi piace di più? 1, 2 o 3“, ha scritto Taylor indossando per una volta i panni di Mike Bongiorno. Noi ve le proponiamo tutte, in rigoroso ordine di apparizione sul suo profilo. Effettivamente è difficile prendere una decisione perché la ragazza è buona per tutte le stagioni e per tutti i travestimenti. Certo, se la notte del 24 vedessimo scendere lei dal camino, sarebbe difficile pensare che sia arrivata con le renne, così (s)vestita.

Taylor Mega realizza il suo sogno, ha cantato con il suo idolo

Intanto la bella Taylor un paio di gironi fa è riuscita a realizzare uno dei suoi sogni segreti. Non la conoscerevamno ancora come cantante, forse non la conoscereme nemmeno mai (ma in fondo se lo fa Elettra Lamborghini…), eppure si è esibita con un cantante famoso durante un evento esclusivo.

La Mega era ospite insieme a Max Pezzali e non ha resistito al richiamo. Quando lui ha cominciato ad intonare ‘Come mai’, è salita sul palco (come mostrano alcune delle sue Stories) e ha intonato qualche nota con lui. Poi ha spiegato che “Max Pezzali e Laura Pausini sono in assoluto i miei due artisti preferiti. In particolar modo Max, è la colonna sonora della mia vita”. Un retroscena che ancora non conoscevamo. Ma adesso concentratevi e scegliete: qual è la migliore delle tre foto?