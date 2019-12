Supercoppa Lazio-Juventus streaming, dove vedere la gara. Alle 17.45 il fischio d’inizio della partita, che si preannuncia spettacolare e ricca di gol.

La gara è valida per la Supercoppa Italia, la coppa nazionale del calcio nostrano. Parallelamente alla nuova forza che sta investendo la Serie A, anche la Coppa Italia diviene più interessante. Ciò grazie ad i colpi di mercato di alcune squadre, in particolare Juventus ed Inter, hanno portato in Italia campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. Nomi impensabili per l’Italia fino a pochissimi anni fa.

Al primo posto delle preferenze di ogni calciatore resta la Premier, ovviamente. Il campionato inglese ha dalla sua stadi indimenticabili, una storia emozionante ed un giro di denaro infinitamente più grande dell’Italia. Tuttavia la Serie A e la Coppa Italia restano comunque competizioni e trofei molto ambite.

Lazio-Juventus, dove vedere la gara?

La partita sarà un’esclusiva RAI. Come accade da sempre, la Coppa Nazionale è un’esclusiva della rete nazionale in chiaro di ogni Paese. Ed anche in Italia non c’è eccezione. La RAI, acronimo di Radiotelevisione Italiana S.P.A. è nata nel lontano 1924, quando aveva il nome di Unione Radiofonica Italiana, che poi divenne Ente Italiano Audizioni Radiofoniche. Potente strumento nelle mani del fascismo, che la utilizzava per fare propaganda, anni dopo avvenne una rivoluzione interna importantissima che cambiò per sempre la storia della rete. Col tempo, infatti, la televisione divenne un vero e proprio servizio al pubblico. Ormai libera dalla propaganda e dall’intrattenimento, il televisione comincia anche ad assumere un nuovo valore educativo. Grazie alle trasmissioni RAI, infatti, moltissimi italiani si acculturano e conoscono l’italiano, fino ad allora sostituito dal dialetto locale. La Rai presenta anche una grande offerta in streaming, dover poter vedere gli eventi sportivi e non solo. Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai 4

Rai 5

Rai Sport + HD LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, fatta la prima cessione: c’è la prova! – VIDEO

Genoa-Ascoli streaming, no a Rojadirecta

Nel caso in cui aveste quindi problemi con la parabola ed il vostro decoder, quindi, potreste comunque visionare l’evento tramite streaming legali. Con le moderne tecnologie è possibile vedere qualsiasi gara tramite app e siti ufficiali, dal cellulare, tablet o computer. Con l’infrastruttura internet che si è potenziata, poi, anche in assenza di connessione WIFI, tramite linea dati, col 4G od il 5G che presto dovrebbe arrivare in Italia, anche fuori casa sarà possibile seguire lo sport.

Diffidate dai siti illegali e dai link che propongono streaming delle gare. Tali piattaforme sono infatti illegali e non rispettano le regole imposte dalla ripartizione dei diritti televisivi e dalle esclusive per la trasmissione di eventi sportivi.

In particolare il famosissimo sito di origini spagnole Rojadirecta è stato più volte colpito negli anni. Chiusa e riaperta spesso, la piattaforma è al centro di cause legali ormai da anni. Ricordiamo che da quest’anno a subire pene pecuniarie e sanzioni legali non è solo il responsabile della piattaforma, ma anche che vi si collega per usufruire dei suoi servizi. Sconsigliamo quindi ai lettori di usufruire di tali servizi. Se impossibilitati a seguire la gara in diretta, è possibile comunque restare aggiornati su quello che accade in temo reale. Ecco alcuni link.

LEGGI ANCHE —> Supercoppa, Sarri vuole vincere: due importanti giocatori recuperano