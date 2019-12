Sassuolo-Napoli 1-2: in pieno recupero Elmas risolve una partita che era diventata complicata e regala i primi tre punti alla gestione Gattuso.

Il Napoli non batte il Sassuolo in Romagna da ciqnque anni e finalmente sfata il tabù. Nemmeno due minuti e Mario Rui salva sulla linea, ne passano altrettanti e serve un grande intervento di Meret sulla staffilata di Duncan da fuori. Ma soprattutto a fare la differenza è la grande fisicità della squdare allenata da De Zerbi che corre il triplo rispetto agli avversari.

Il Napoli balla per tutto il primo tempo e cade al 29′ quando Traorè da due passi infila un incerto Meret. Sull’altro fronte gioco troppo compassato e nonostante Milik si danni l’anima, palle buone dalle sue parti non ne arrivano.

L’intervallo porta consiglio ma soprattutto maggiore organizzazione in casa Napoli che trova il pari al 57′ con un gran destro di Allan in versione stoccatore. Poi una traversa per parte, entambe clamorose, e un gol annullato a Callejon per questione di centrimetri dal VAR. Ancora occasioni per il Napoli e proprio allì’ultimo il guizzo di Elmas per i tre punti.

Sassuolo-Napoli: tabellino, voti e dove vedere gli highlights

Sassuolo-Napoli: il tabellino completo, i voti e dove vedere gli highlights della gara.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur 6.5, Marlon 6 (51′ Romagna 6), Peluso 6, Kyriakopoulos 6; Obiang 6, Locatelli 5.5; Boga 5, Duncan 6.5 (64′ Djuricic 6), Traorè 7; Caputo 6. All.: De Zerbi 6.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Luperto 5.5 (46′ Hisaj 5.5), Mario Rui 5; Allan 6.5, Fabian Ruiz 6 (69′ Elmas 6.5), Zielinski 6; Callejon 5, Milik 6.5 (76′ Mertens sv), Insigne 5.5. All.: Gattuso 6.

MARCATORI: 29′ Traoré (S), 57′ Allan (N), 94′ Elmas

<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Sassuolo-Napoli >>