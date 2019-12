Il lunch match di questa giornata di campionato è Atalanta-Milan, scontro fra Gasperini e Pioli. Ricordate quella famosa rissa del 2018? Ve la riproponiamo

Una partita carica di temi, Atalanta-Milan. Intanto perché da qualche anno a questa parte a recitare la parte della favorita d’obbligo è la squadra bergamasca, vista la posizione in classifica e visto chi delle due gioca la Champions League, peraltro a San Siro. Ma il derby lombardo è anche molto di più. Sarà anche la sfida fra Giampiero Gasperini e Stefano Pioli, due allenatori dal passato sicuramente burrascoso. Non si amano, questo sembra fuori discussione, anche perché lo scorso anno c’è stato un precedente bello caldo. Una rissa fra Gasperini e Pioli, o quasi.

Era Fiorentina-Atalanta del 30 settembre 2018, terminata con la vittoria dei viola. Il gol del vantaggio arriva grazie ad un rigore trasformato da Veretout per un presunto fallo su Chiesa. Un fallo che il Gasp non ha voluto riconoscere. “Chiesa è un simulatore, si è tuffato”. Non le mandò certo a dire il tecnico di Grugliasco nel post-partita. E prima, sul campo, Gasperini e Pioli erano anche venuti a contatto. L’allora allenatore della Fiorentina si avvicina al collega per dargli la mano ma riceve come risposta una serie di accuse ben circoscritte. Gli animi si scaldano e il tecnico atalantino arriva addirittura a rifilare uno spintone al suo “nemico”. “Io sono andato per salutarlo e lui mi ha urlato contro”, ricostruì Pioli nel post partita.

Gasperini e Pioli, sarà pace: Atalanta-Milan per stringersi (di nuovo) la mano

Ci si aspetta un clima decisamente diverso per Atalanta-Milan. Anche perché, dopo quel fattaccio, Gasperini e Pioli si sono affrontati altre due volte nel 2019. Andata semifinali di Coppa Italia (3-3 il risultato), poi in campionato il 3 marzo. Per il ritorno Pioli fu esonerato e sulla panchina sedeva Vincenzo Montella, ma da allora la tensione si è abbassata parecchio. Sarà l’occasione per stringersi la mano, ma per Gasperini l’augurio è che non si ripeta il disastro dell’ultima volta che Pioli lo ha affrontato alla guida di una milanese. Era il 12 marzo del 2017, si giocava a San Siro. Il risultato finale fu Inter-Atalanta 7-1. Un capitombolo clamoroso, difficile da digerire. Forse anche per questo poi ci fu quell’alterco un anno e mezzo dopo, ma questo probabilmente non lo sapremo mai. Ci auguriamo comunque che sia l’occasione per fare la pace e vedere un lunch match all’insegna dello sport.

