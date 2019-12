Nino D’Angelo è un cantautore napoletano. Scopriamo meglio chi è

Nome: Gaetano (Nino)

Cognome: D’Angelo

Data di nascita: 21 giugno 1957 (62 anni)

Luogo di Nascita: San Pietro a Patierno, Napoli

Segno Zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,70 cm

Peso: 55kg

Nino D’Angelo è un cantautore ed attore napoletano. Una carriera che è stata sempre in crescendo, dal debutto del 1976 con il disco “’A storia mia (‘o scippo)” al più recente grande evento: lo spettacolo “Memento/Momento per Sergio Bruni”, che lo ha visto protagonista al Teatro San Carlo di Napoli. Prima di “sfondare” a Napoli, riscuote il suo primo grande successo a Palermo. Il 45 giri di esordio, “’A storia mia (‘o scippo)”, pubblicato grazie all’aiuto della famiglia e venduto dallo stesso Nino con il metodo del “porta a porta”, riscuote un tale successo che, ben presto, diventa una sceneggiata.

Il grande successo popolare arriva nel 1981 con “Nu jeans e ‘na maglietta”: la canzone lo consacra come il nuovo esponente della musica napoletana. 5 anni dopo, Gianni Ravera lo invita al Festival di Sanremo, il brano “Vai” è ancora oggi uno dei testi più amati dal pubblico. L’artista Mimmo Paladino lo sceglie come rappresentante di una città, la sua Napoli, desiderosa di un riscatto sociale: è il 31 dicembre del 1995 quando Nino canta in piazza del Plebiscito, all’ombra della montagna di sale creata dallo scultore.

L’8 luglio del 2007 torna a Piazza del Plebiscito e partecipa al concerto per festeggiare i 30 anni di carriera di Pino Daniele. Nel film “Gomorra” del 2008, diretto da Matteo Garrone e basato sull’omonimo best seller di Roberto Saviano, tra le canzoni della colonna sonora c’è anche “’O schiavo e ‘o rre”. Nel marzo del 2009 una sua vecchia canzone “Pop corn e patatine” insieme a “Ogni volta” di Vasco Rossi fa parte della colonna sonora di “Fortapàsc”, film che narra gli ultimi 4 mesi di vita di Giancarlo Siani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Domenica In, ospiti e anticipazioni di domenica 22 dicembre

La vita privata di Nino D’Angelo

La grande donna ti rende tutto più’ facile……. Pubblicato da Nino D'Angelo su Martedì 6 agosto 2019

Nino D’Angelo è il primo di sei figli. Da bambino ha dovuto fare qualche sacrificio, insieme alla famiglia, a causa dei problemi economici. Un uomo umile, attaccato ai principi, si è dedicato da subito al canto, ma per pagarsi le lezioni, ha arrangiato un po’: ha lavorato come gelataio.

Annamaria è la donna che gli ha fatto battere il cuore sin da subito, conosciuta come Annamaria D’Angelo, ma il suo cognome reale è Gallo. I due si sono conosciuti ed innamorati quando Nino aveva 17 anni e lei 12. Soltanto tre anni dopo, la coppia ha avuto il primo figlio: Antonio. Nino e Annamaria si sono sposati lo stesso anno, seppur con difficoltà, perché nessun prete voleva sposare una coppia di ragazzini. Dal matrimonio è nato un secondo figlio, Vincenzo. Ad oggi vivono tutti insieme a Roma.