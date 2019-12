Natale 2019, la classifica dei 10 migliori panettoni delle più rinomate pasticcerie italiane

Il panettone è forse il primo simbolo gastronomico che ci viene in mente quando pensiamo alle festività natalizie. La sua origine risale al XV secolo, dall’intuizione del cuoco della famiglia Sforza a Milano, che il giorno della Vigilia di Natale inventò questo dolce, per sopperire alla bruciatura di un altro piatto da servire. Piacque così tanto che invece di essere una soluzione di riserva divenne una vera e propria prelibatezza, tramandata nel corso dei secoli sino ai giorni nostri.

Ancora oggi, il panettone abbonda sulle tavole di tutto il mondo, a partire dal 24 dicembre, fino alla Befana. Esistono ovviamente diverse ricette e tipologie del dolce tipico di Natale, con o senza canditi, ripieno con cioccolata o crema, ma il vero dolce di Natale ha una sola ricetta classica, con la presenza dell’uvetta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, gli auguri più carini da inviare a Natale

Natale 2019: La classifica dei migliori panettoni

Per stilare la classifica dei migliori panettoni di questo Natale 2019, la rivista “Gambero Rosso” si è avvalsa della partecipazione di giornalisti del settore, chef, pasticcieri e rinomati assaggiatori. I parametri per delineare la graduatoria riguardano sia la parte estetica del dolce, la sua forma, il suo odore, il sapore e la capacità conservazione nel tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Squisito Panettone fatto in casa, la vera ricetta di Natale

Ecco le prime 10 posizioni:

10 – Panettone di Mamma Grazia

A Renderlo speciale e degno della decima posizione sono sia la forma della glassatura, fatta con gli amaretti, sia la bontà delle mandorle che lo ricoprono. Il gusto è speciale, impreziosito da un retrogusto amaro donato dalla presenza di agrumi.

Prezzo: 1 Kg – 30 euro. Sito: www.pasticceriamammagrazia.com

9 – D&G patisserie

Dal punto di vista della forma non è tra i migliori analizzati. Pende leggermente da una parte e non sembra perfettamente lievitato. In realtà una volta aperto, all’interno mostra tutte le caratteristiche corrette, con un odore speciale e un sapore degno degli altri migliori panettoni in classifica. Il retrogusto marsalato e agrumato, lascia il buon sapore in bocca. Bellissima anche la glassatura, tutta da assaggiare. Piccolo gusto di miele.

Prezzo: 1 kg – 34 euro. Sito: www.degpatisserie.it

8 – Pasticceria Gabbiano

La sua peculiarità migliore è senza alcun dubbio la sofficità e la perfetta lievitazione. Forse un pochino troppo burroso ma veramente molto buono. Canditi e uvetta la fanno da padroni, in presenza maggiore rispetto agli altri. Ottimo odore.

Prezzo: 1 kg- 33 euro. Sito: www.gabbianopasticceria.it

7 – Massari

La firma del Maestro Iginio Massari dovrebbe essere grande garanzia di bontà. Mandorle e zuccherini utilizzati per la glassatura lo rendono inconfondibile. La forma è degna di una scultura e va di pari passo con un impasto dolce ma non troppo. Risulta anche estremamente digeribile, nonostante si tratti di un dolce molto calorico. Degna opera del suo ideatore.

Prezzo: 1 kg – 40 euro. Sito: www.iginiomassari.it

6 – Fratelli Lunardi

Il suo punto di forza è la lievitatura e la perfetta cottura, che lo rendono sia al gusto che alla vista veramente impeccabile. Il retrogusto agrumato dà quel qualcosa in più nonostante sia un classico. La presenza di pochi canditi è un’ottima notizia per chi non li ama particolarmente.

Prezzo: 1 kg – 37 euro. Sito: www.fratellilunardi.it

5 – Tiri 1957

Più basso rispetto agli altri e più compatto. Ripieno di canditi di frutta morbidi (per chi piace) con un colore oro che si lascia guardare con piacere. La presenza di mandorle tostate e di non troppo burro, lo rendono anch’esso ben digeribile. Molto aromatizzato.

Prezzo: 1 kg- 36 euro. Sito: www.tiri1957.it

4 – Calciano

Scuro e senza glassa all’esterno, dentro presenta una farcitura senza eguali. Giallissimo e molto voluminoso. La lievitazione e la presenza in giusto equilibrio di latte, butto e canditi, lo rendono simile ad una brioche per quanto riguarda i profumi emanati. Da gustare caldo. Uvetta, vero punto di forza

Prezzo: 1 kg- 33 euro. Sito: pasticceriacalciano.com

3 – Il Chiosco

L’opera dello Chef Francesco Ballico si presenta bene come forse nessun altro. Oltre alle forme perfette, abbina un gusto deciso e una buona dose di canditi. La forma tondeggiante della cupola è assolutamente perfetta. Spicca per la sua morbidezza al momento del taglio.

Prezzo: 1 kg – 32 euro

2 – Opera Waiting

Senza glassa e più basso degli altri. Sembra meno un classico panettone e più un altro tipo di dolce, ma la farcitura interna e la crosta scura all’esterno, sono da veri numeri uno. Per sapore forse il migliore. Peccato per l’estetica, ma ce ne faremo una ragione.

Prezzo: 850gr – 30 euro. Sito: www.operawaiting.it

1 – Dolcemascolo

Chiaro quasi da sembrare poco cotto, in realtà non lascia nulla al caso. Perfetto come odore e sapore, più elegante degli altri anche nella forma. Il tocco in più è la vaniglia ben visibile, oltre alla struttura simile allo zucchero filato. Una vera prelibatezza che merita la vetta della classifica del “Gambero Rosso” come miglior panettone del Natale 2019.

Prezzo: 1 kg – 30 euro. Sito: www.pasticceriadolcemascolo.it