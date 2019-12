Mario Balotelli, goal e annuncio quest’oggi al Tardini. SuperMario realizza la sua quarta rete stagionale e poi annuncia la decisione per gennaio.

Mario Balotelli, goal e annuncio quest’oggi a Parma. Dopo le ultime problematiche con Fabio Grosso, SuperMario ha ritrovato nuovamente il sorriso grazie al suo quarto goal stagionale con le rondinelle.

Una rete super preziosa se non fosse stata per la beffa al 93esimo, ma comunque importante per l’umore della piazza e per non chiudere il 2019 con segnali incoraggianti. I lombardi, infatti, finora ultimi, sono risaliti fino al terzultimo posto, portandosi a un solo punto da Sampdoria e Lecce.

Brescia, l’annuncio di Balotelli

E la squadra di Massimo Cellino potrà contare anche su importante rinforzo in vista del 2020: Balotelli appunto. Perché l’attaccante 29enne, nel post partita, ha annunciato la sua permanenza a Brescia dopo i recenti malintesi.

“Mi sono trovato subito bene qui, magari non siamo la Juventus ma la qualità non manca. E ci salveremo anche prima del previsto”, assicura fiducioso ed entusiasta l’attaccante italo-ghanese. Poi l’annuncio: “Resto qui. Sono finalmente a casa e mi serviva un anno tranquillo. Voglio segnare tanto col nuovo anno, finora sono stato sfortunato tra errori e pali colpiti. A meno che non sia il presidente a non volermi più, resterò qui”.

Potrebbe interessarti anche —> Calciomercato Milan, super colpo per cancellare Bergamo

Infine c’è spazio anche per un commento su quanto accaduto con l’ex mister Grosso: “Per lui non ci stavo mettendo intensità durante l’allenamento, così mi disse che mi sarei potuto fermare e andare via. Non sono ancora al 100% ma vi assicuro che mi sto allenando molto meglio rispetto a quando ero giovane”.