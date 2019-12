Juventus-Lazio, la sintesi della finale di Supercoppa Italiana tra i bianconeri ed i biancocelesti

La finale di Supercoppa Italiana ha visto trionfare la Lazio contro la Juventus con il risultato di 3-1 così come accaduto due settimane fa in campionato. Ad aprire le danze è la Juventus al 17′ con Lulic che dalla fascia sinistra manda in bambola De Sciglio e crossa a sinistra dove trova Milinkovic Savic. Il centrocampista serve in mezzo Luis Alberto che spiazza Szczesny. Il pareggio bianconero arriva al 45′ con un tap in vincente di Dybala su respinta di Strakosha di un tiro da fuori area di Ronaldo.

La Lazio è passata nuovamente in vantaggio grazie ad un gol al volo di Lulic. Tutto comincia con un cross di Lazzari dalla destra che trova la testa di Parolo, quest’ultimo prolunga di testa per l’esterno bosniaco che fionda in pallone nel sette. Il 3-1 arriva allo scadere con un gran gol su punizione di Milinkovic-Savic.

Juventus-Lazio, come vedere gli highlights

Ecco tabellino, voti e highlights della gara di finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Alex Sandro 6, Demiral 5.5, Bonucci 5.5, De Sciglio 4.5 (dal 54′ Cuadrado 6); Pjanic 6, Matuidi 5 (dal 75′ Douglas Costa 5.5), Bentancur 6; Ronaldo 6.5, Dybala 7, Higuain 5 (dal 66′ Ramsey 6).

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Radu 6, Acerbi 6.5, Luiz Felipe 6; Lulic 8, Luis Alberto 7.5 (dal 67′ Parolo 7), Leiva 6.5 (dal 64′ Cataldi 6), Milikovic-Savic 7, Lazzari 6.5; Correa 5.5, Immobile 5 (dall’82’ Caicedo sv).

AMMONITI: 35′ Lucas Leiva (L), 48′ Bentancur (J), 58′ Luis Alberto (L), Cataldi 92′ (L), 92′ Sarri (J).

ESPULSI: 90′ Bentancur (J).

MARCATORI: 16′ Luis Alberto (L); 45′ Dybala (J), 72′ Lulic (L), 90′ Milinkovic-Savic (L).

