Federico Vespa è un giornalista italiano. Scopriamo meglio chi è

Nome: Federico

Cognome: Vespa

Data di nascita: 25 febbraio 1979 (40 anni)

Luogo di Nascita: Roma

Segno Zodiacale: Pesci

Altezza: 1,80 cm

Peso: 70kg

Federico Vespa è un giornalista e conduttore radiofonico italiano. Con la passione per il giornalismo sportivo, è entrato a far parte della redazione di RTL 102.5, successivamente passando alla conduzione di un programma radiofonico. Ha condotto un programma anche col padre, Bruno Vespa, con il quale ha anche altri tipo di attività: riguardanti il vino e le attività di B&B.

Laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Roma La Sapienza, ha collaborato anche con Sky e Mediaset, in ambito sportivo, come telecronista commentando partite di Serie A e Champions League. Federico ha scritto anche un libro ‘L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione’, che parla del suo malessere per essere cresciuto con genitori assenti.

La vita privata di Federico Vespa

Federico Vespa è figlio di Bruno Vespa e Augusta Iannini, magistrato, capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e membro dell’Autorità Garante della Privacy. Ha un fratello minore, Alessandro, con cui ha un ottimo rapporto. Un ottimo rapporto che ha anche con i genitori, Bruno e Augusta, nonostante il suo continuo rinfacciargli di averlo lasciato solo durante la sua prima adolescenza. Federico ha sofferto il fatto di essere cresciuto sempre con babysitter, a tal punto di essere sprofondato in depressione. Ha fatto un lungo percorso psicologico, per riprendersi da questo stato di abbandono.