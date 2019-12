Oggi a Domenica In numerosi ospiti, si inizia con il boom.

Domenica In è un programma televisivo in onda su Rai 1 dal 3 ottobre 1976. Quella di questa stagione è la 44° edizione che vediamo sul piccolo schermo italiano. I conduttori passati per questo programma sono veramente tantissimi, il primo fu Corrado. Dopo di lui Pippo Baudo, passando per Maurizio Costanzo, Carlo Conti, Paola Perego, Lorella Cuccarini e da ultima Mara Venier che, in realtà, era già stata conduttrice del programma dal 1993 al 1997. Il programma ha sempre ricevuto tantissimi ascolti, è quel canale che la domenica pomeriggio, durante il pranzo, gli italiani tengono come sottofondo a tavola. Interessantissimi ospiti negli anni hanno valicato gli studi, ma vediamo quelli di quest’oggi.