A Natale siamo tutti più buoni e Caterina Balivo sfoggia in sottoveste tutti i suoi regali

E’ tempo di feste, Natale è alle porte e la gioia invade le case di tutto il mondo. A renderlo ancora più gioioso, le foto di tutti i VIP con i propri auguri. Questa volta tocca a Caterina Balivo, con una serie di pacchi regalo tra le braccia ed una sottoveste. “Domenica di regali di #Natale … e voi come siete messi? Vi siete portati avanti come me e vi manca poco per terminare oppure confidate nello #shopping di oggi?? Raccontatemi tutto”, recita il Tweet della bella conduttrice napoletana.

Caterina Balivo mostra i regali per Natale

Domenica di regali di #Natale… e voi come siete messi? Vi siete portati avanti come me e vi manca poco per terminare oppure confidate nello #shopping di oggi?? Raccontatemi tutto 😘 pic.twitter.com/n9HVYVcciK — Caterina Balivo (@caterinabalivo) December 22, 2019

Fan in visibilio sotto il Tweet di Caterina Balivo. Qualcuno prega la conduttrice di fargli gli auguri di Natale, altri si limitano ai complimenti per la tenuta natalizia. Un’elegante sottoveste e tanti pacchetti regalo per queste feste natalizie, che lasciano sognare i fan. E’ proprio vero che a Natale siamo tutti più buoni, a dimostrazione di ciò il primo regalo al pubblico è arrivato dalla bellissima conduttrice.