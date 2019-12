Calciomercato Milan, il club ora prova a rimediare col mercato. Reduce dal pesantissimo tonfo di Bergamo, la società è pronta a piazzare un colpo che ridarebbe entusiasmo all’ambiente.

Umiliazione Milan quest’oggi a Bergamo. E’ finita 5-0 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, con Gianluigi Donnarumma in lacrime e una tifoseria sull’orlo di una crisi di nervi.

Un risultato pesante che ha scosso pesantemente l’ambiente, tra cui anche la stessa dirigenza ora pronta a correre ai ripari. E senza la possibilità di poter cambiare nuovamente l’allenatore – il che sarebbe anche inutile in un certo senso – non resta altro che affidarsi al mercato ormai imminente.

Calciomercato Milan: la società corre ai ripari dopo Bergamo

Solo con dei colpi si può provare a realizzare una rimonta comunque disperata. La zona Europa dista infatti 8 punti, con la Champions League lontana addirittura 14 lunghezze. Ma nonostante ciò, il Diavolo vorrebbe provarci comunque. Un ultimissimo tentativo per dare un senso alla stagione e provare a salvarsi da un ennesimo fallimento tecnico ed economico.

Così come riferisce SkySport, la società è pronta ad accelerare per due obiettivi già noti: Jean-Clair Todibo e Zlatan Ibrahimovic. Ed è soprattutto quest’ultimo il grande obiettivo dirigenziale. In particolare di Zvonimir Boban, il quale non si è affatto risparmiato nel post partita. Probabile, dunque, che ci sarà un ulteriore deroga in merito alla decisione dello svedese. Il Milan aspetterà ancora, e magari rilancerà anche pur di convincere il campione scandinavo.

Il duro commento di Boban

Boban intanto si è espresso così nel post partita: “Siamo amareggiati per la sconfitta e soprattutto per la prestazione non offerta oggi. Venivamo da un mese e mezzo di miglioramenti tecnici e fisici, quindi non ce lo aspettavamo assolutamente. Una cosa è certa, siamo il Milan e non possiamo permetterci di fare certe figure“.

E ancora: “Non vorrei usare parole più dure, ma il Milan è stato letteralmente imbarazzante. Non abbiamo fatto bene nulla. E’ mancata la reazione e l’organizzazione, siamo andati subito in difficoltà senza capirci nulla. Cose del genere non possono accadere in questa società“.

Infine c’è l’indizio proprio sul mercato: “Siamo contenti sul suo operato, non abbiamo dubbi che sia in gamba. Certo non ci aspettavamo una gara come questa oggi. Cercheremo di fare qualcosa sul mercato per risollevare la situazione. Qualche profilo esperto che può aiutarci“.