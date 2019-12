Fabio Paratici completa la cessione di Mandzukic e dà il via al calciomercato Juventus di gennaio. Ecco una prova inconfutabile: c’è il video!

Mario Mandzukic sta per aprire ufficialmente il calciomercato Juventus. L’attaccante croato è ormai ad un passo dalla cessione in Qatar, e dopo le tante speculazioni venute fuori in questi giorni adesso non ci sono più dubbi. Si completa così l’addio di un calciatore che è stato fondamentale per questi anni gloriosi del ciclo Juventus con Allegri. Poi con l’arrivo di Sarri si è rotto qualcosa, il calciatore è stato addirittura messo fuori rosa e si è parlato di un suo possibile addio per tutta l’estate, anche ben oltre la scadenza del mercato. Alla fine, dopo un paio di affari saltati al fotofinish, questa sembra essere l’occasione giusta. Mario Mandzukic va in Qatar, al Al-Duhail, raggiungendo il suo ex compagno alla Juve Mehdi Benatia. Il video, proposto da un account arabo, mostra l’attaccante nella clinica dove sta sostenendo le visite mediche.

Calciomercato Juve, cessione Mandzukic: niente Milan, va in Qatar

Una cessione consumata negli ultimi giorni, quella di Mario Mandzukic all’Al-Duhail, la squadra dove gioca anche l’altro ex juventino Mehdi Benatia. Un addio che fa partire il calciomercato Juventus con 10 giorni di anticipo, un gruzzolo in cassa per pianificare i possibili movimenti di mercato per la sessione invernale. Un patrimonio che va via dall’Italia, sebbene molti suoi fan avessero sperato di rivederlo ancora nel nostro campionato.

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile interesse del Milan, viste le difficoltà nell’arrivare a Zlatan Ibrahimovic. Poi in queste ore si era fatto addirittura il nome della Fiorentina, che di sicuro prenderà un attaccante sul mercato di gennaio. Alla fine l’hanno spuntata i qatarioti, che hanno messo a segno un gran colpo. In bocca al lupo a Mario Mandzukic per la sua nuova avventura.