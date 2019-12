Atalanta-Milan Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della vittoria schiacciante dei nerazzurri di Gasperini

Vittoria straordinaria per i ragazzi di Gian Piero Gasperini che fanno un sol boccone del Milan di Pioli. Fin dal vantaggio firmato dal Papu Gomez nel primo tempo, l’Atalanta ha dominato la gara, facendo quel che voleva nella metà campo avversaria e realizzando la bellezza di 5 gol. Hanno partecipato alla festa anche Pasalic, Ilicic (con una doppietta) e il subentrato Muriel.

Notte fonda per i rossoneri, mai in grado di opporsi e annichiliti sul piano del gioco e del risultato. Un ritmo completamente diverso per tutti e 90 i minuti, con lacune difensive imbarazzanti. Pioli ora è a rischio.

Atalanta-Milan, come vedere gli highlights

Ecco tabellino, voti e highlights della gara della diciassettesima giornata del campionato di Serie A tra Atalanta e Milan:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6,5; Toloi 7, Palomino 7, Djimsiti 7; Castagne 7,5, De Roon 7, Pasalic 7,5, Gosens 7 (88′ Hateboer s.v.); Gomez 8 (88′ Freuler s.v.), Malinovskyi 7; Ilicic 8 (80′ Muriel 6). All. Gasperini 8

MILAN (4-3-3): Donnarumma 5,5; Conti 5, Musacchio 4,5, Romagnoli 5, Rodriguez 5 (46′ Calabria 4,5); Kessié 5, Bennacer 4,5, Bonaventura 5 (66′ Piatek 4,5); Suso 4,5 (84′ Castillejo s.v.), Leao 4,5, Calhanoglu 5. All. Pioli 4,5

Marcatori: Gomez 10′, Pasalic 61′, Ilicic 63′, 72′, Muriel 83′

Ammoniti: Musacchio (M), Suso (M), Castagne (A), De Roon (A), Romagnoli (M), Kessié (M

>>> Clicca qui per vedere gli Highlights in anteprima di Atalanta-Milan >>>