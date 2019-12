Anticipazioni tv 22 dicembre, ecco il palinsesto delle prime serate sui principali canali

Rai Uno: (21:25) Pezzi unici – Arriva la sesta ed ultima puntata della fiction con al centro la morte misteriosa del figlio di un artigiano fiorentino, Vanni, che farà di tutto per portare a galla la verità.

Rai Due: (21:05) Che tempo che fa – Nel salotto di Fabio Fabio gli ospiti saranno Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio, Ficarra e Picone, Massimo Ceccherini, Bruno Vespa con il figlio, Ferzan Ozpetek, Antonio Conte ed i Negramaro.

Rai Tre: (21:20) Come d’incanto – Giselle è una principessa che viene scacciata dal magico mondo di Cartoonia da una regina cattiva e finisce cosi’ proiettata nell’odierna New York. Dovrà imbattersi in una realtà totalmente diversa che le permetterà di cambiare opinione soprattutto sull’amore.

Rete 4: (21:27) Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – Jones in questo capitolo sarà alla ricerca di un teschio di cristallo appartenente a una civiltà aliena.

Canale 5: (21:21) Miracolo nella 34° strada – A New York un signore anziano viene assunto come Babbo Natale nei grandi magazzini, i bambini però pian piano capiscono che quello è il vero Babbo Natale. Il caso finisce addirittura in tribunale.

Italia 1: (21:10) Le Iene Show – Continuano le inchieste giornalistiche del gruppo di Iene che andranno a scandagliare scomode verità.

Anticipazioni Tv 22 dicembre, le prime serate sulle reti secondarie

Rai 4: (21:15) Better Watch Out.

Rai 5: (21:15) Pacific with Sam Neill Episodio 2.

Rai Movie: (21:10) La principessa Sissi.

Rai Storia: (21:10) Film Suite francese.

Iris: (21:00) Elizabeth – The golden age.

La7: (20:35) Non è l’arena – BEST.

Nove: (21:25) Fratelli d’Italia.

Tv8: (21:30) Tutti insieme per Natale.

Paramount Channel: (21:15) L’ultimo dei Mohicani.

Cielo: (21:20) 36 Quai des Orfèvres.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, adesca una 15enne e viene condannato