‘Perineum sunning’, non è solo una moda ma un’essenza di vita che arriva dagli Usa. Perché l’abbronzatura integrale a tutti gli effetti aiuta lo spirito.

‘Perineum sunning‘, l’ultima tendenza salutistica arriva direttamente dagli Usa. Una volta per definire una certa parte del corpo avremmo detto “là dove non batte il sole”. Ecco, in questo caso il sole batte, eccome. Perché quiesta pratica, detta anche ‘butthole sunning‘, è semplice. Significa in pratica prendere il sole direttamente nella zona del perineo.

Negli Stati Uniti sono già nolti, compresi alcuni attori hollywoodiani, che hanno sposato la causa. Come funziona, lo spiega chiaramente Metaphysical Megan, una delle più note

influencer americane che la pratica con regolarità. “Sono sufficienti appena 30 secondi di luce solare al nostro perineo per ricevere quell’energia di cui abbiamo bisogno nella giornata”.

‘Perineum sunning’, il giudizio degli scienziati è negativo

Una pratica che discende da una tecnica taoista. serbirebbe per dormire meglio la notte ma anche per sviluppare la creatività. sarà anche per questo che tra chi ha sposato da subito questa nuova tecnica c’è Shailene Woodley, une delle protagoniste nella serie tv ‘Big Little Lies’ (interpreta Jane). Nota per il suo stile di vita olistico, si dedica settimanalmente al perineum sunning.

Ma Shailene è solo una dei molti seguaci della nuova pratica salutistica. Ad esempio sul profilo ‘@ra_of_earth’ è stato postato un video che esemplifica chiaramente come ci si deve mettere per prendere il sole e quali sono le posizioni da assumere per avere reali benefici.

In realtà però il ‘perineum sunning’ non è stato accolto con favore dalla comunità scientifica mondiale. Gli esperti medici infatti sono convinti che non ci sia nessun beneficio effettivo nel praticare questa particolare abbronzatura. Un conto è fare il pieno della vitamina D, contenuta nei raggi solari. Un altro sono, secondo diversi scienziati, le esagerazioni.