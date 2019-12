Natale 2019, nasce il pandoro mozzarella! La splendida idea arriva dal napoletano, dove un ristorante ha presentato la specialità con una foto postata sui social.

Pandoro mozzarella, idea geniale in Campania in vista del Natale 2019. La specialità arriva in particolare da Casa Maryà, un noto ristorante di Ercolano nella provincia di Napoli.

Pandoro di mozzarella di bufala 😋Dobbiamo aggiungere altro ⁉️….E stai ancora decidendo se trascorrere il #capodanno insieme a noi…😜😝 Pubblicato da Casa Maryá su Venerdì 20 dicembre 2019

L’opera d’arte – perché non potremmo non definita tale – è il frutto di originalità, eccellenza culinaria e tradizione nostrana. Tutto è nato da un’idea nata quasi per scherzo, la quale ha preso poi realmente corpo ed essere pubblicizzata sui social. E ci ha messo poco la foto in questione a fare il giro del web, con riscontri positivi e un probabilissimo picco di clienti per il locale che propone tale specialità.

“Pandoro di mozzarella di bufala. Dobbiamo aggiungere altro? E stai ancora decidendo se trascorrere il Capodanno insieme a noi…”, si legge ironicamente dalla pagina Facebook del ristorante. Nel frattempo sono state già tantissime le richieste e le prenotazioni per avere la specialità anche a domicilio.

Inizialmente alcuni utenti avevano anche sollevato il dubbio che si trattasse di un ‘fake’, col capolavoro che sarebbe stato frutto più di photoshop che di mani sante. Invece è assolutamente vero: il pandoro mozzarella esiste eccome e va già a ruba, per un’idea probabilmente destinata a durare per parecchio tempo e conquistare anche il Nord Italia nelle feste dei prossimi anni.