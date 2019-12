Martina Stella si lascia andare in uno scatto apparso da poco sul profilo Instagram della bellissima attrice originaria di Impruneta.

Martina Stella torna sotto i riflettori, grazie alla sua straordinaria bellezza che continua a conquistare tantissimi fan. La bellissima attrice di Impruneta, a questo giro, sorprende tutti con uno scatto che la immortala in una nota pescheria del centro di Roma. La stessa Stella ha poi aggiunto questo commento: “Indecisa sui preparativi natalizi 🎄 cosa preparerete di buono a Natale? 🤩🎅🏻Io sono indirizzata su piatti a base di pesce 😋”.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso e Francesca Cipriani danno spettacolo, ma così è troppo – FOTO

Martina Stella e la Foto sul banco del pesce

Nella foto apparsa sul suo profilo Instagram, si vede Martina Stella protagonista in una nota pescheria di Trastevere con una mise davvero intrigante: tacco e top nero con gonna a pois in bianco e nero. I ragazzi che si sono ritrovati per caso in quel posto di sicuro avranno apprezzato la bellezza e l’ironia di una delle donne più corteggiate della televisione italiana. Ecco la FOTO:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen si incarta come un regalo, ma qualcosa sfugge – FOTO