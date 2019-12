Liverpool Flamengo streaming e diretta Tv: dove vedere la finale del Mondiale per Club

Si disputa oggi l’attesa finale del Mondiale per Club 2019, tra i campioni del Sud America, il Flamengo e gli ultimi vincitori della Champions League, il Liverpool, nella bella cornice dello stadio internazionale Khalifa di Doha. Come da pronostico infatti, le due squadre hanno raggiunto, pur con qualche difficoltà, la finale, riproponendo la classica sfida fra i continenti con maggiore tradizione calcistica. Il Flamengo di Jorge Jesus, dopo aver portato a casa un’incredibile Coppa Libertadores nei minuti di recupero contro il River Plate, hanno rispettato le previsioni, sbarazzandosi degli arabi dell’Al-Hilal con un secco 3-1. Meno agevole di quanto non dica il punteggio è stata la partita, con gli outsider in vantaggio nel primo tempo grazie ad un goal di Al-Dossari, prima di subire la prepotente rimonta carioca firmata da De Arrascaeta e Bruno Henrique.

Ancor più tosta è stata la semifinale disputata dal Liverpool contro i messicani del Monterrey. I ragazzi di Klopp, in vantaggio grazie ad una rete di Keita, sono stati subito raggiunti dopo 2′ da Funes Mori, rimanendo inchiodati sull’1-1 sino al 90′. Quando ormai i tempi supplementari sembravano inevitabili, ci ha pensato il bomber Firmino a chiudere i conti, permettendo ai Reds di staccare il pass per la finale.

Liverpool Flamengo, streaming e diretta Tv della finale del Mondiale per Club

Alle 18.30 orario italiano, andrà in scena la finale del Mondiale per Club tra Liverpool e Flamengo. Per quanto riguarda la diretta televisiva, sarà possibile vedere il match in chiaro sul Canale 20 di Mediaset (20 del digitale terrestre), con ampio pre e post partita dallo studio di Milano. La diretta streaming sarà disponibile sul sito SportMediaset.it e attraverso l’applicazione Mediaset Play.

Si potrà inoltre vedere in Hd la partita utilizzando la piattaforma satellitare Sky, con il Canale 20 di Mediaset visibile sul numero 151 della Pay Tv.

