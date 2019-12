L’annuncio social di Cristina D’Avena manda in visibilio i fan del popolare cartone sul calcio: Arriva la nuova sigla di Holly e Benji, ed è bellissima!

L’attesa è sempre più spasmodica per quella che sarà la nuova edizione di Holly e Benji – Capitan Tsubasa, la nuova serie del cartone animato più amato dagli appassionati di calcio fin dai primi anni ’80. Un revival che farà scendere la lacrimuccia a non pochi nostalgici, anche per la sigla cantata da una protagonista d’eccezione. Non poteva che essere lei: Cristina D’Avena! La bellissima cantante cartoon che ormai da 30 anni allieta le giornate dei bambini ha inciso una nuova sigla di Holly e Benji, con la sua voce inconfondibile.

La canzone si chiama “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)”, ed è stata composta insieme con Jacopo Ettorre, autore di successi anche con Benji & Fede, Giusy Ferreri, Annalisa e molti altri. Prodotta dallo storico duo composto da Giordano Cremona e Federico Mercuri (Merk & Kremont), la nuova sigla di Capitan Tsubasa accompagnerà tutti i 52 nuovi episodi della serie, che andrà in onda a partire da lunedì 23 dicembre su Italia 1 alle ore 13.45. L’attesa quindi sta per finire: tutto pronto per la nuova serie del cartone più amato dai ragazzi italiani… con tanto di sigla nuova!

Nuova sigla Holly e Benji: Cristina D’Avena la pubblica sui social

Ed è stata proprio Cristina D’Avena sul suo profilo ufficiale Instagram ad annunciare l’arrivo della nuova sigla di Holly e Benji. “Avete ascoltato in anteprima assoluta la nuovissima sigla di Capitan Tsubasa (Holly e Benji)? Nooo?!?!? 😱 Malissimooo! Vi lascio il link in bio!! Fatemi sapere cosa ne pensate!”. Così ha scritto Cristina su Instagram, fornendo poi il link per poterla ascoltare. Vi proponiamo il post e la canzone, con il link per ascoltarla direttamente!