Foggia, bomba distrugge auto di un ex calciatore: l’episodio è avvenuto la scorsa notte nella periferia della città pugliese.

Nuovi problemi per l’ex calciatore del Foggia, Luca Pompilio, il cui nome è collegato all’inchiesta ‘Decima Azione‘ che un anno fa portò all’arresto di 30 persone appartenenti alla mafia della città pugliese. L’auto del 27enne – secondo quanto riportato in queste ore dal sito dell”Ansa’ – sarebbe infatti stata distrutta da un ordigno rudimentale fatto esplodere la scorsa notte nella periferia di Foggia.

LEGGI ANCHE >>> Maltempo, percorre la strada vietata in auto: un morto in Friuli

Foggia, auto di ex calciatore distrutta da bomba

L’auto di Pompilio, una Lancia Musa, è stata completamente distrutta e in queste ore la Polizia è al lavoro per fare luce sulla dinamica dell’incidente e sulle motivazioni che sarebbero alla base di questo gesto. L’ex tesserato del Foggia Calcio sarà ascoltato a breve dagli inquirenti, ma potrebbe trattarsi di una intimidazione legata a motivi di natura privata. Torna la paura, dunque, a Foggia dove già in passato la criminalità organizzata locale si è resa protagonista di episodi analoghi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luca Olivieri, l’assurda storia di un poliziotto assolto a cui lo Stato richiede i soldi