Annuncio di Federica Panicucci in diretta Tv. Succederà quest’oggi negli studi di ‘Verissimo’, dove la nota conduttrice di ‘Mattino 5’, in compagnia di Marco Bacino, rilascerà un’intervista a coppia a Silvia Toffanin.

Federica Panicucci e l’annuncio in Tv

“Io e Marco vorremmo sposarci”, rivelerà infatti la bella toscana. Tuttavia – puntualizza subito dopo la Panicucci – ancora non c’è una data o una presunta organizzazione, ma le intenzioni non mancano di certo. “Appena decideremo il tutto, verremo qui a dirvelo”, promette la bionda di Cecina.

Del resto va a gonfissime vele la storia d’amore con l’imprenditore milanese. Ma non sono mancati i momenti complicati come racconta la donna: “All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma è tutto perfetto e siamo complici. Non ci sono segreti tra noi, ci conosciamo profondamente e sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è la mia ragione di vita”.

Parole al miele anche per la Panicucci da parte del suo fidanzato: “Federica è bellissima e unica – afferma Bacini –, è una donna fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei e sono innamoratissimo”. C’è anche spazio per la commozione in diretta. Quando infatti la Panicucci ricorda il padre scomparso due anni fa, non trattiene le lacrime: “E’ riuscito a conoscere Marco e gli piaceva moltissimo. Una volta mi disse: ‘Non ti vedo così serena da tempo. Sono felice per te. Hai fatto bene’”.