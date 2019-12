Donald Trump lancia un lungo sguardo al futuro del suo paese. Il 45esimo presidente degli Stati Uniti lancia le Forze Spaziali

In questi anni di presidenza, Donald Trump ha rispettato tutte le aspettative che il mondo aveva sul suo personaggio. Pronto a spiazzare tutti, a volte volutamente controverso, il presidente degli Stati Uniti se n’è uscito con un’altra delle sue.

Se nel caso del bombardare i Tornadi, la richiesta è stata bocciata con disprezzo, adesso Trump sembra aver convinto tutti.

E così dopo 70 anni, sono in arrivo una nuova forza militare statunitense, le “Forze Spaziali“, che andranno ad aggiungersi ad Army (esercito), Navy (marina), Air Force (aeronautica), Marine e Guardia Costiera.

La firma del National Defense Authorization Act del 2020, per l’approvazione al nuovo corpo statunitense, è avvenuta presso la base di Andrews. Andiamo a scoprire le dichiarazioni del presidente Trump, in seguito alla firma.

Donald Trump: “Superiorità nello spazio è vitale”

In seguito alla storica firma, che permette alle forze militari americane di aggiornarsi, Trump ha voluto iniziare il suo discorso di celebrazione affermando: “Lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra“.

Il presidente degli USA ha poi sottolineato: “Tra le gravi minacce alla nostra sicurezza nazionale, la superiorità americana nello spazio e’ assolutamente vitale“.

Il costo della nuova Space Force, si aggira intorno ai 1.400 miliardi di dollari, un costo che peserà anche sul bilancio del Pentagono.

Ma per Trump, in testa non c’è solamente lo spazio. Infatti il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha firmato il provvedimento del Congresso sulle sanzioni contro i costruttori del gasdotto russo-tedesco “Nord Stream 2“. Secondo il Governo americano, la firma dovrebbe incrementare la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia.

L.P.

