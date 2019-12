Diletta Leotta scalza e in minigonna, mostra tutti i suoi regali di Natale: ecco il Video che ritrae la bellissima conduttrice di DAZN.

Riecco Diletta Leotta. La bellissima conduttrice di DAZN, adesso, è la protagonista di una delle ultime storie apparse sul proprio profilo Instagram dove è all’opera con i regali di Natale. Ecco le sue parole: “Ciao ragazzi, sono pronta per partire per la Sicilia versione Babbo Natale. Guardate perché: ho preso tutti i regali in anticipo, finalmente ce l’ho fatta per il primo anno quindi la mia famiglia sarà felice. Arrivo, ragazzi!“.

Diletta Leotta prepara i regali di Natale in minigonna: il Video

La stupenda Diletta indossa un maglione rosso a collo alto, una minigonna nera ed è scalza mentre preparar tutti i regali di Natale per la sua famiglia in Sicilia. Ancora una volta, dunque, la catanese dimostra di essere in grandissima forma e la sua Storia ha fatto subito incetta di like e commenti positivi da parte dei suoi tantissimi fan. Ecco il VIDEO pubblicato su Instagram:

