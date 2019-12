Compagnie aeree, ecco le peggiori del 2019: che sorpresa al comando nella classifica realizzata dall’associazione di consumatori Which? Travel.

L’associazione di consumatori ‘Which? Travel‘ ha realizzato una interessantissima classifica delle peggiori compagni aeree del 2019 e non mancano le sorprese. Per quel che riguarda le lunghe tratte, al primo posto c’è l’American Airlines che precede addirittura la British Airways. La compagnia di bandiera britannica, invece, occupa il terzo gradino del podio tra le peggiori compagnie aeree del 2019 per quel che riguarda le tratte corte, alle spalle di Ryanair e Vueling.

Compagnie aeree, ecco le peggiori del 2019

Si salva l’Alitalia, che non compare in nessuna delle due classifiche, mentre va peggio ad altre importanti compagnie europee come Lufthansa, Swiss Air, Norwegian e Tap Portugal. A sorprendere maggiormente è il deludente risultato ottenuto dalla British Airways, presa di mira soprattutto per la scarsa qualità dei cibi e delle bevande, il poco comfort dei suoi seggiolini e per lo scarso rapporto qualità-prezzo.

