Cecilia Rodriguez, la confessione sul suo passato: “Ho avuto gravi problemi alimentari”

Cecilia Rodriguez torna a far parlare di sè, ma questa volta non per una love story, bensì per problemi che riguardano il suo passato. La bellissima sorella di Belen, sta attraverso un bel momento dal punto di vista sentimentale, con la relazione con Ignazio Moser che prosegue a gonfie vele. La bella argentina, intervistata da Lorella Boccia su “Rivelo”, nuovo programma di Real Time, ha confessato i motivi della fine della sua storia con Francesco Monte, ai tempi del Grande Fratello Vip: “Mi voleva trasformare in quella che non sono. Eravamo arrivati a litigare ogni giorno“. Ora però, nonostante con l’attuale compagno si trovi a meraviglia, non vuole ancora sentir parlare di matrimonio: “Per il momento non ho fretta, ho paura che qualcosa tra noi si possa rovinare. Per ora stiamo bene così”. Poi a proposito di love story, un passaggio anche su Andrea Iannone e la rottura con Belen: “Ero rimasta in ottimi rapporti con lui, ma per rispetto di mia sorella ho deciso di troncare ogni contatto”.

Cecilia Rodriguez, i problemi alimentari: “Ero diventata quasi bulimica”

Purtroppo non solo rose e fiori nella sua chiacchierata a “Rivelo”, ma anche note dolenti legate al passato. Una confessione molto delicata, Cecilia la riserva ai suoi disturbi alimentari: “Appena arrivata in Italia, per fare la modella ho avuto grossi problemi con il cibo“. Poi aggiunge: “Mangiavo tantissimo fino a sentirmi male, poi vomitavo e rimanevo a digiuno per lungo tempo. Non ero propriamente malata di bulimia, ma di sicuro non seguivo una corretta alimentazione“. La Rodriguez poi sottolinea un aspetto particolare: “Non ho parlato con nessuno di questo, nemmeno con la mia famiglia, perchè me ne vergognavo. La dieta estrema per essere in forma mi aveva rovinato la vita. Fortunatamente ne sono uscita nel giro di un mese, anche grazie ad una nutrizionista. Ora mi sento decisamente meglio“.

Una rivelazione che nessuno conosceva e che in pochi poteva immaginare, visto il suo aspetto sempre impeccabile.

