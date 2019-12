Continua a lavorare la dirigenza del Milan per il mercato di riparazione. I rossoneri tornano a pensare ad un colpo dal Manchester United

Il Milan con la cura Stefano Pioli, pian piano si sta rialzando in classifica. I rossoneri sembrano aver ritrovato un pizzico di entusiasmo dopo le prestazioni deludenti di inizio campionato.

Così la dirigenza continua a lavorare per migliorare la rosa, e cercare di tornare a sognare un piazzamento Champions. A questo Milan servirebbe un colpo in ogni reparto, e se si sono fatti i nomi per Todibo in difesa e Zlatan Ibrahimovic in attacco, adesso si inizia a pensare come migliorare il centrocampo.

Dopo vari sondaggi, così si torna a pensare ad un colpo dalla Premier League, precisamente dai diavoli inglesi, il Manchester United.

Milan, torna in voca il nome di Nemanja Matic

Il suo nome già era stato fatto in estate, eppure adesso sembra tornare di moda. Stiamo parlando di Nemanja Matic. Il centrocampista serbo del Manchester United, sembra non essere più tra le prime scelte di mister Solskjaer e sta faticando a vedere il campo sia in campionato che in Europa League.

Infatti il 31enne serbo ha collezionato solamente sei presenze totali e quasi tutte da subentrato. Matic sarebbe favorevole a lasciare lo United, visto che su di lui c’è anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il Milan proverà ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, ma come anticipato dovrà battere la dura concorrenza dell’Atletico.

Con una proposta concreta della squadra del Cholo Simeone, il servo andrebbe certamente in Spagna, visto che potrebbe riassaggiare il sapore dei campi di Champions League.

L.P.

