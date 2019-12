Calciomercato Inter, per gennaio si studia lo scambio in attacco con il Napoli

Nonostante l’assenza di Lautaro, Politano si è accomodato in panchina contro il Genoa dando spazio al giovane Sebastiano Esposito che ha segnato il gol (su rigore) del momentaneo 3-0. L’ex Sassuolo, dunque, sta finendo sempre più ai margini del progetto di Antonio Conte ed il suo addio a gennaio si fa sempre più possibile. La soluzioni in vista del prossimo per Politano sono diverse.

Calciomercato Inter, scambio Politano-Llorente con il Napoli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza dell’Inter starebbe parlando con il Napoli con la volontà di imbastire uno scambio. L’idea sarebbe uno scambio di prestiti tra Politano e Llorente. Agli azzurri potrebbe infatti far comodo un esterno di attacco, mentre i nerazzurri sono a corto di punte centrali. Non è da escludere però l’interesse della Fiorentina, pronta a mettere 20 milioni di euro sul piatto. I viola, però, al momento sembrano avere altre priorità come l’acquisto di un centravanti puro. Nella lista ci sono Cutrone e Balotelli.

Le parole di Marotta sul mercato

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del match col Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei possibili interventi sul mercato di gennaio. “Vogliamo crescere ancora dopo questi primi straordinari sei mesi e continuare questa risalita. Sappiamo che la rosa è un po’ ridotta, di conseguenza se ci saranno delle opportunità le coglieremo. Vogliamo sicuramente essere competitivi”.

