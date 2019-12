Non si ferma l’allerta meteo in Italia. Particolarmente colpite Liguria e Friuli Venezia Giulia, dove un uomo è morto in modo assurdo

Non accenna a placarsi l’allerta meteo soprattutto nel Nord Italia. E purtroppo c’è anche una vittima, travolta dalla piena di un fiume. Pioggia incessante e tanti stati d’allerta in giro per l’Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove purtroppo è deceduto un uomo. Messo in allarme da un divieto posto su una strada chiusa per il maltempo, tra Zoppola e Cordenons, in provincia di Pordenone, l’uomo ha preferito ignorare il divieto e proseguire. Ha provato a guadare il torrente, ma è stato travolto dal fiume in piena, senza possibilità di scampo. Le autorità locali avevano diramato un’allerta arancione a causa del maltempo, chiudendo la strada con una sbarra.

Nuova allerta meteo, la situazione in Liguria

Desta ancora preoccupazioni anche la perturbazione di origine atlantica che coinvolge tutto il Nord Italia, in particolare il Nord Ovest. L’allerta massima è in Liguria, dove il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo. In Liguria questa allerta è di colore rosso, ma per fortuna al momento i danni sono piuttosto limitati. Nella zona di La Spezia una piccola frana è caduta sulla litoranea a Riomaggiore, alle Cinque Terre. Alcune persone sono state sfollate a Cerina, nell’entroterra di Sanremo, sei famiglie a Badalucco, per l’esondazione di un paio di fiumi.

Chiusa in via precauzionale l’A6 Savona-Torino, minacciata da una frana, anche in virtù del crollo che ha interessato qualche settimana fa il viadotto Madonna del monte ad Altare. Allerta arancione invece per la zona dell’Emilia Romagna, dove è attesa pioggia insistente nella notte e domani mattina. Lo Stato invece sta per sbloccare una cifra di 530 milioni per le località che saranno colpite da eventi calamitosi di particolare entità.