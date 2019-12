Udine, incendio in fabbrica a San Giorgio di Novago. Durante la regolare attività notturna, è divampato un rogo per cause ancora non chiare intossicando i 20 operai presenti con del gas a base di zolfo.

Fiamme e paura in una fabbrica di Udine. E’ successo stanotte nello stabilimento di Nunki Steel di San Giorgio di Novago, in provincia del capoluogo friulano. Improvvisamente, durante la regolare attività notturna, si è divampato un rogo per causa ancora da accertare.

Udine, incendio in fabbrica

Le fiamme hanno causato una notevole produzione di fumo contenente zolfo, intossicando i 20 operai presenti ma fortunatamente senza vittime o conseguenze spiacevoli.

Tutti i lavoratori sono stati soccorso dal 118: 13 non hanno avuto bisogno di ulteriori cure mediche, mentre i restanti sono stati portato nei diversi ospedali della zona per ulteriori controlli e trattamenti. Ci hanno poi pensato i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli a domare l’incendio. Si è trattata di un’opezione non ordinaria, considerando che le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono terminate intorno alle 4.30 di questa mattina.

