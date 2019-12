Taylor Mega sembra essersi ripresa in fretta dalle polemihe seguitre alla sua ultima apparizione in tv. E i follower ancora una volta ringraziano.

Taylor Mega ci ha ortmai abutuato a non nascondere nulla di sè. Lo fa quando si (s)veste nelle molte occasioni pubbliche alle quali partecipa. Ma anche quando mostra tutta la sua prorompente bellezza con pose audaci e che lasciano anche poco spazio all’immaginazione.

Lo ha fatto ancora nelle ultime ore, postando su Instagram un’immagine che ha fatto subito innalzare la temperatura nelle case dei suo follower. L’estate pè ancora lontana, almeno per quelli che non possono permettersi viaggi esotici in questo periodo dell’anno. L’influencer friulana però la fa materializzare semplicemente indossando un bikini nero che non è un semplice costume.

Basta guardare l’immagine per capire che non è un semplice bikini, ma un’attentato alle coronarie. Il costume infatti è molto scollato, molto sgambato, molto provocante. Molto di tutto, insomma, nel perfetto stile di Taylor che quando c’è da provocare non si tira mai indietro e ha fatto di questo atteggiamento la sua fortuna.

Nelle ultime ore però Taylor Mega ha fatto anche notizia per la violenta polemica contro Piero Chiambretti e il suo presunto atteggiamento remissivo. Il comnduttore torinese non avrebbe difeso a dovere lei e la sorella, ospiti del talk show di Rete 4 del quale è padrone di casa.

Un rimprovero che ha scatenato un dibattito nel quale si è inserita anche Valeria Marini che considera irriverente quello che ha detto l’influencer. Taylor dovrebbe solo ringraziare che ci sia qualcuno come Chiambretti che le concede spazio e tempo. Però è vero che Antonella Elia, rivolgendosi alle due sorelle, ha usato termini decisamente pesanti.

Al momento da parte di Chiambretti non c’è stata una replica, ma è possibile che alla ripresa del programma arrivi. Certo, se la Mega voleva farsoi notare ci è risucita ancora una volta in pieno.