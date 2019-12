Scarpe Puma per videogiocatori, è stato appena annunciato il prezzo. Sui social è già rincorsa per prendere in giro chi proverà a comprarle, soprattutto a quelle cifre.

Che ormai la moda relativa alle scarpe sia davvero senza limiti è un fatto noto. Ma l’annuncio fatto pochi minuti fa dalla Puma ha davvero stupito milioni di persone. La famosissima casa di prodotti sportivi tedesca, infatti, ha reso noto il suo nuovissimo progetto, creando un vero e proprio caos sui social network. Sul sito ufficiale dell’azienda, infatti, sono appena comparse le Puma Active Gaming Footwear. Le nuove calzature appena messe sul mercato sullo store ufficiale sono qualcosa di mai visto prima. Mai prima di ora, infatti, si era parlato di creare scarpe fatte a posta per i videogiocatori. Una categoria che, per antonomasia, esercita il proprio hobby stando seduta e che quindi non ha mai avuto necessità di accessori per i piedi particolari. Fino ad ora, almeno.

Scarpe Puma per videogiocatori, annunciato il prezzo: è caos – VIDEO

Come si legge sul sito ufficiale della casa tedesca, il nuovo modello è chiamato a soddisfare anche i videogiocatori più esigenti. “Creata pensando ai giocatori su console, la calza da gioco è la prima edizione di Active Gaming Footwear. Progettato per l’uso in ambienti chiusi che offre comfort, supporto e presa in modo che i giocatori possano adattarsi alle diverse modalità di gioco attive e giocare al meglio”. Questo è la descrizione che riporta lo store ufficiale. Su internet già in molti hanno iniziato a fare meme e video per prendere in giro chi comprerà questo accessorio. Il costo, infatti, non è affatto irrisorio: ben 90 euro per delle scarpe “da interno”.

