Whatsapp, grossa novità in arrivo. Dopo l’autodistruzione dei messaggi, la messaggistica mondiale lancia un nuovo aggiornamento per evitare la fuoriuscita di segreti e dati sensibili.

Whatsapp, grande novità in arrivo. Dopo le chat che si autodistruggono e gli ulteriori mezzi di tutela, la messaggistica di Mark Zuckerberg lancia un ulteriore opzione di salvaguardia per privacy e situazioni spiacevoli: le password dedicate.

Whatsapp e le chat da evitare: novità in arrivo

Come conferma l’azienda madre, è in corso un algoritmo per l’inserimento di password da inserire esclusivamente per alcune chat che vogliamo segregare. Può trattarsi di una singola conversazione o di un chat collettiva, ossia un gruppo.

Un modo per tutelare rapporti ed evitare fraintendimenti. Così lo smartphone diventa sempre più un fortino inespugnabile, inaccessibile per chiunque voglia appropriarsi di dati sensibili o informazioni che non lo riguardano.

L’autodistruzione dei messaggi, sulla falsa riga di Snapchat e Telegram, permetterà invece di far sparire tracce di conversazioni. Basterà opzionare la voce “Messaggi che si autodistruggono“ presso il contatto specifico e il gioco è fatto. Una volta attivata la funzionalità, si potrà decidere entro quanto tempo si desidera far scomparire i messaggi. Saranno cinque le opzioni disponibili: 1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese, oppure un anno. Il 2020, quindi, sarà un anno ricco di sorprese e novità per quanto riguarda whatsapp e i suoi segreti…

