Fiorentina-Roma, protesta dagli spalti: in campo anche un bullone dopo l’ennesima sconfitta stagione dei ragazzi di Montella.

Piove sul bagnato in casa Fiorentina che, proprio in questi istanti, ha rimediato l’ennesimo ko stagionale contro la Roma nell’anticipo della 17esima giornata di Serie A. I ragazzi di Montella si sono arresi a quelli di Fonseca col punteggio di 4-1 e adesso la permanenza del tecnico campano in Toscana appare appesa davvero a un filo. Anzi, non è da escludere un suo esonero già nelle prossime ore.

Fiorentina-Roma, protesta e bullone dagli spalti

Nei minuti finali del match del ‘Franchi’, i tifosi di casa hanno iniziato a fischiare i propri giocatori e a protestate per l’ennesima delusione stagionale. Ma non è finita qui: dagli spalti è arrivato un grosso bullone, immediatamente raccolto dal direttore di gara. E adesso la Fiorentina rischia anche un’ammenda e di giocare la prossima gara interna contro la Spal (12 gennaio) a porte chiuse.

