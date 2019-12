Fiorentina-Roma 1-4: un’altra prova di forza della squadra di Fonseca che domina la gara e scrive forse la parola fine sul futuro di Montella.



Una Roma da Champions, nonci sono più dubbi perché i 3 punti con i quali chiude il suo 2019 sono un messaggio chiarissimo. Parte meglio la Fiorentina che con Vlahovic e Boateng nel giro di 30 secondi sfiora il vantaggio. Ma alla prima azione offensiva vera passa la Roma: Zaniolo centra di prima e Dzeko, come spesso succede, si fa trovare pronto. E tre minuti dopo, il sinistro di Kolarova dal limite su punizione è chirurgico per ilraddoppio.

Una doppia mazzata che tramortisce i viola e ci vuole del tempo per reagire. Il gol che riapre i giochi è casuale, ma è bravo Badelj a farsi trivare pronto in mezzo all’area dopo una serie di rimpalli. La rete rianima la squadra di Montella che però davanti è poca cosa anche perché Boateng non fa nulla per supportare Vlahovic.

Montella butta dentro Pedro, Pellegrini però dall’altra parte la butta dentro con un preciso diagonale dai 20 metri. E prima della fine c’è gloria anche per Zaniolo che finalizza al meglio un contropiede al termine di una prestazione notevolissima.

Fiorentina-Roma: tabellino, voti e dove vedere gli highlights

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6, Milenkovic 5.5, Pezzella 6, Caceres 6; Lirola 5.5 (83′ Eysseric sv), Pulga 5, Badelj 6.5, Castrovilli 7 (83′ Sottil sv), Dalbert 6; Boateng 5.5 (66′ Pedro 5.5), Vlahovic 6.5. All.: Montella 5.

ROMA (4-2-3-1): Lopez 6.5, Florenzi 6, Mancini 6, Smalling 6.5, Kolarov 6.5; Diawara 7, Veretout 6; Zaniolo 7 (90′ Spinazzola sv), Pellegrini (85′ Under sv) 7.5, Perotti 6 (76′ Mkhitaryan sv); Dzeko 6.5. All.: Fonseca 7.5.

MARCATORI: 18′ Dzeko (R), 22′ Kolarov (R), 33′ Badelj (F), 73′ Pellegrini (R), 87′ Zaniolo (R)

