Esonero Montella, ore decisive in casa Fiorentina: la situazione dopo il pesantissimo ko interno contro la Roma nella gara di questa sera.

La Fiorentina esce sconfitta anche dall’anticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A contro la Roma e non sono esclusi ribaltoni sulla panchina viola già nelle prossime ore. Il tecnico Montella, a questo punto, rischia seriamente l’esonero visto che la squadra ha collezionato appena 1 punto negli ultimi 450′ di gioco ed è in crisi nera. Sono diversi i profili accostato alla panchina della Fiorentina per l’eventuale sostituzione del tecnico napoletano, ma procediamo con ordine.

Esonero Montella, i nomi in pole per la sua sostituzione

In caso di addio di Montella, la Fiorentina avrebbe le idee chiare su chi contattare per allenare la squadra fino al termine della stagione: il nome caldo sembrerebbe essere quello di Giuseppe Iachini, ma attenzione anche a Luigi Di Biagio le cui quotazioni sembrano essere in rialzo rispetto a qualche giorno fa. Chiudiamo con Luciano Spalletti: l’ex Inter è il vero e proprio sogno della dirigenza viola, ma appare improbabile un approdo in Toscana di Spalletti a stagione in corso. In ogni caso, ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore…

