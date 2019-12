Elettra Lamborghini ha appena pubblicato una foto di se stessa davvero incredibile. I social sono impazziti, con migliaia dei suoi followers che stanno commentando e condividendo l’immagine senza precedenti.

Elettra Lamborghini sta facendo impazzire migliaia di utenti Instagram. La famosa donna ed imprenditrice italiana, infatti, ha da poco condiviso sul social più usato al mondo un’immagine incredibile. La ragazza, infatti, si è fatta fotografare con un vestitino incantevole e che però non lascia molto all’immaginazione. Sulle sue forma cade un bellissimo vestito blu, che si sposa perfettamente con il colore dei suoi bellissimi occhi. E tuttavia non sono gli occhi il primo dettaglio che moltissimi hanno visto, come da molti ammesso proprio sotto la foto. Nell’immagine, infatti, Elettra mette in mostra un décolleté a dir poco invidiabile ed invidiato. E’ proprio quello l’elemento che più ha colpito tutti in questi minuti sui social networks ed in particolare Instagram.

Elettra Lamborghini, il vestito si apre ed esce tutto – FOTO

La foto è stata pubblicata da meno di un’ora e già è uno degli argomenti più discussi sulla piattaforma. In tantissimi, infatti, stanno mettendo like e stanno commentando sotto la foto ritenuta da alcuni utenti “eccessiva”. Le forme della bellissima ragazza italiana strabordano dal vestitino, il cui blu echeggia con la pietra della collana che indossa la ragazza. Tutti sono letteralmente in delirio per le sue forme e le bellezza di uno scatto che potrebbe diventare una delle immagini con più interazioni del suo profilo. Account che, ricordiamo, vanta quasi 5 milioni di follower. Le sue immagini quindi vantano sempre un’interazione davvero alta, ma stasera la donna potrebbe aver superato se stessa con questo ultimo post.

