Cristiano Ronaldo, il magnifico gol alla Sampdoria ha impressionato gli appassionati di calcio di tutto il mondo e a Londra c’è chi si sfida, in strada, per imitarlo

Non è la prima volta che i social diventano il palcoscenico ideale per imitare e diffondere un gesto fatto da altri. Gli scopi possono essere diversi anche se, il più delle volte, è il puro divertimento a prevalere come nel caso del “Ronaldo header challenge” a Londra.

Come location dell’iniziativa è stata scelta la rinomata Piccadilly Circus. Qui, dinanzi a un locale, è stato un supporto metallico con il cartonato di Cristiano Ronaldo e un pallone posto a 2.56 metri, la stessa altezza raggiunta dal portoghese nel magnifico colpo di testa ammirato nel match contro la Sampdoria. Scopo del gioco è proprio raggiungere quella altezza, dopo una rincorsa, e provare ad imitare il gesto tecnico del fuoriclasse portoghese. Alcuni ci sono riusciti, almeno, a sfiorare il pallone. Altri non lo hanno nemmeno avvicinato.

Cristiano Ronaldo, un gol leggendario

Chi ha assistito dal vivo o in diretta televisiva al gol di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria si è subito reso conto di trovarsi al cospetto di qualcosa di insolito.

Il salto del portoghese e gli interminabili replay hanno confermato il “sospetto”. CR7 ha compiuto qualcosa di sensazionale ai limiti della fisica, uno stacco da cestista NBA con una sospensione aerea di 2-3 secondi quasi fosse, davvero, un velivolo a motore. Un gesto tecnico diventato virale anche per i soliti meme che hanno ironizzato sulla prodezza. Una viralità “incontrollata” se si pensa che anche i profili social ufficiali della Juve ne hanno pubblicata una serie ad hoc.

Intanto, questi sono i risultati degli imitatori di Piccadilly Circus

