Calciomercato Milan, messi gli occhi sul talento dello Zurigo Becir Omeragic

Il Milan lavora assiduamente al calciomercato ed ha messo diversi calciatori nel mirino per rinforzarsi sia a gennaio che a giugno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’ultimo obiettivo porta il nome di Becir Omeragic dello Zurigo. Il difensore centrale svizzero è fortemente sponsorizzato da Maldini che starebbe provando a stringere i tempi per chiudere la trattativa ed anticipare la concorrenza. Non sono, però, ancora note le cifre del possibile affare. L’alternativa ad Omeragic è Todibo, passato al Barcellona dal Tolosa la scorsa stagione, che è già sul piede di partenza dalla Spagna.

Calciomercato Milan, chi è Becir Omeragic

Becir Omeragic, nato in Svizzera il 17 gennaio 2002, è un difensore centrale alto 187 centimetri. Cresciuto nelle giovanili dell’Étoile Carouge FC e del Servette, è stato acquistato dai biancazzurri nel 2018. In questa stagione sta mostrando le sue potenzialità con diverse apparizioni da titolare. In grado di giocare anche come terzino destro, è un calciatore roccioso ma anche elegante. Non molto veloce, sopperisce a questa difficoltà grazie agli aggressivi anticipi che difficilmente sbaglia e quindi evita di farsi superare dagli avversari. In nazionale gioca in pianta stabile nell’Under 17, ma è facile che nei prossimi mesi venga chiamato dall’U 21. La sua valutazione, allo stato attuale, potrebbe essere di circa 4 milioni di euro anche se in breve tempo potrebbe sensibilmente crescere.

