Calciomercato Juventus, Mandzukic via: accordo vicinissimo per la cessione a titolo definitivo del forte centravanti croato.

Adesso ci siamo davvero: Mario Mandzukic si appresta a salutare definitivamente la Juventus a quattro anni dal suo approdo in Italia. L’attaccante croato classe ’86, che non rientra più nei piani del nuovo tecnico Sarri e che è stato escluso dalla lista dei convocati per la Champions League, giocherà quasi sicuramente in Qatar. L’operazione sembra ben avviata e l’attesa fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, Mandzukic ai saluti

Secondo quanto riportato in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, Mandzukic avrebbe ormai deciso di dire addio alla ‘Vecchia Signora’ per volare in Qatar, dove ci sarebbero diverse squadre interessate al suo cartellino. Il giocatore era stato vicino all’addio già in estate, ma poi ha preferito rimanere a Torino per giocarsi le sue carte con Sarri. Adesso, però, il suo addio appare inevitabile e per l’accordo definitivo sembra manca davvero molto poco.

