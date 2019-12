Calciomercato Juventus, Haaland è sempre più vicino: le cifre sono pazzesche

La Juventus, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sarebbe tornata in pole nella corsa ad Erling Braut Haaland del Salisburgo. Il crack europeo ha nel suo contratto una clausola da 30 milioni di euro sulla quale diversi top club hanno messo gli occhi. I bianconeri hanno anche già contattato l’agente Mino Raiola per parlare dell’ingaggio dell’attaccante norvegese.

Calciomercato Juventus, per Haaland chiesti 15 milioni annui

La Juve offre 3,5 milioni di euro fissi più bonus per arrivare a 5. Raiola vorrebbe invece arrivare quanto più possibile a strappare un accordo simile a quello di De Ligt. Infatti, conscio anche dell’affare in termini di cartellino, chiede ben 15 milioni annui di stipendio per portarlo a Torino. Intanto il giocatore pare abbia comunque già visitato il centro sportivo.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, ultimatum a Ibrahimovic

Juventus, altro affare con Raiola: assalto a Pogba

La Juventus starebbe puntando seriamente ad un altro assistito del potente agente Mino Raiola. Stiamo parlando, tra l’altro, di un ex ovvero Paul Pogba del Manchester United. I bianconeri lo vorrebbero per far fare il salto di qualità al reparto di centrocampo, ma i Reds avrebbero detto ‘no’ a gennaio. Per giugno invece la richiesta è di 150 milioni di euro. Una cifra troppo alta per il ds Paratici che starebbe pensando di inserire in scambio pedine come Emre Can, Demiral e Rugani per abbassare considerevolmente la cifra.

POTREBBE INTERESSARTI—> Calciomercato Lazio, offerta mostruosa dalla Spagna per il campione