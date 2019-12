Raffaella Fico è la moglie di Mario Balotelli e la mamma di Pia. Scopriamo meglio chi è

Nome: Raffaella

Cognome: Fico

Data di nascita: 29 gennaio 1988 (31 anni)

Luogo di Nascita: Cercola, Napoli

Segno Zodiacale: Acquario

Altezza: 1,80 cm

Peso: 50kg

Raffaella Fico è una bellissima modella italiana. Dagli esordi come modella, nell’estate 2007 viene incoronata “Miss Grand Prix”, ma il vero successo arriva nel 2008 con la partecipazione alla 8° edizione del Grande Fratello. Fuori dal GF, Raffaella diventa una delle inviate di “Lucignolo”, programma cult di Italia Uno. Nel 2009 conduce, sulla stessa emittente, l’undicesima edizione del programma “Real TV”. In quello stesso anno fa parte del cast di Colorado Cafe (è una delle Coloradine).

Enrico Papi nel programma “Il colore dei soldi”, con il quale – nel febbraio 2010 – collabora in “Cento per Cento”, format basato su una serie di sondaggi curiosi, stravaganti, insoliti. Nel luglio dello stesso anno è protagonista su Italia Uno nelle puntate dei “Mitici 80”, presentato da Sabrina Salerno, dove Raffaella conduce una sua rubrica personale che la vede impegnata in tour sulle spiagge italiane per scoprire cosa ci è restato di quel decennio. È, altresì, guest star nel programma di Italia Uno “Così fan tutti”, al fianco di Alessia Marcuzzi.