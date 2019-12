La rete di Movimenti Cristiani Italia pronta a scendere in piazza per difendere i valori e l’identità cristiana

Sabato 25 gennaio 2020, i Movimenti Cristiani Italiani manifesteranno in piazza a Roma per “difendere il credo cristiano, i valori, i principi e l’identità cristiana e chiedere legge più severe”. Questo l’appello lanciato dall’associazione formata da Movimento Rialzati Italia, Azione Cristiana Evangelica e Cristiani per l’Italia con l’obiettivo di sensibilizzare il più possibile gli iscritti e non solo in quella che l’associazione definisce un’autentica battaglia di civiltà.

I motivi della protesta

La protesta scaturisce in seguito agli ultimi affronti contro i valori e il credo cristiano posti in essere da manifestazioni artistiche come la raffigurazione che demarca elementi di depravazione e pedofilia, presente al Museo d’Arte contemporanea di Roma di un uomo, riconducibile alla figura del Cristo, con un bimbo inginocchiato davanti oppure il film presente su Netflix, la “Prima Tentazione di Cristo”, realizzato da un gruppo satirico brasiliano che raffigura Gesù in versione omosessuale che non vuole diffondere il Vangelo ma solo intrattenersi con i discepoli alcolizzati.

Raffigurazione blasfeme che – stando ai Movimenti Cristiani – “non solo offendono in modo ignobile il nostro credo e la persona di Gesù Cristo ma sono anche identificabili come reato penale di vilipendio contro il credo cristiano.”

A riguardo l’associazione Movimenti Cristiani ha già annunciato che presenterà una denuncia presso la Procura della Repubblica per l’affissione del manifesto osceno al Museo di Arte contemporanea. “Siamo stanchi – prosegue l’associazione – di questi continui attacchi e offese e chiediamo leggi più severe per coloro i quali compiano tali blasfemie.”

Leggi anche – Bestemmie e profanazioni: quando la blasfemia va di moda