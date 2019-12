Mosca, attentato nella sede dei Servizi Segreti: ci sono almeno tre morti tra gli agenti

Almeno tre persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria nel quartier generale del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) nel centro di Mosca.

Secondo quanto riportato dai media russi, un uomo armato, si è introdotto nella hall dell’edificio che ospita i Servizi di Sicurezza e ha aperto il fuoco, uccidendo tre agenti della polizia.

Le forze di sicurezza intervenute, hanno spostato tutti i componenti del personale dei vari uffici del palazzo, negli edifici adiacenti, isolando completamente l’area.

Il fatto è avvenuto poco dopo la consueta conferenza stampa annuale del presidente Putin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Greta Thunberg posseduta dal demonio”, l’incredibile rivelazione dagli Usa

Attentato nella sede dei Servizi Segreti di Mosca: 3 morti

I dettagli non sono ancora chiari, ma i rapporti non confermati dai media di Mosca affermano che l’attacco avrebbe coinvolto tre persone, ben armate.

Secondo quanto riferito, due dei sospettati sono stati uccisi sulla scena, mentre il terzo è corso fuori in strada e si è barricato in un edificio vicino.

Si dice che almeno un aggressore abbia aperto il fuoco con un fucile d’assalto Kalashnikov, come riportato dal sito web della RBC.

Alcuni filmati pubblicati sui social media sembrano catturare il suono degli spari nella zona, mentre altri video mostrano uomini armati che scappano dal quartier generale dell’FSB in Piazza Lubyanka.

Attacco terroristico a Mosca: tre uomini avrebbero fatto irruzione nella sede dell’ FSB, poi uno avrebbe continuato a sparare nelle strade del centro prima di essere ucciso. pic.twitter.com/UHryiLZBmW — Marco Bordoni (@bordoni_saker) December 19, 2019

Testimoni hanno raccontato di aver visto le forze speciali armate accorrere nell’area. Sono state anche viste cinque ambulanze che lasciavano il palazzo a sirene spiegate.

L’attacco è avvenuto alla vigilia del giorno di festa dei servizi di sicurezza in Russia, e Vladimir Putin stava affrontando un incontro in quel momento per celebrare l’occasione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lapo Elkann coinvolto in un grave incidente d’auto in Israele: le condizioni