Un improvviso peggioramento meteo sta colpendo l’Italia. In arrivo forti piogge di origine atlantica e maltempo su gran parte delle regioni

Dopo un inverno momentaneamente in pausa, un vortice di bassa pressione è pronto a colpire la penisola, portando una nuova ondata di maltempo. Proprio il vortice, inizierà la sua azione in direzione del medio e basso Tirreno, portando già nelle prossime ore un peggioramento nel quadro meteorologico.

Già dal mattino, rovesci di pioggia dovrebbero colpire la Sardegna, la Toscana, il Lazio e la Campania. Ma queste non saranno le uniche regioni che saranno colpite dal maltempo. Infatti, alcune piogge sparse, colpiranno anche tratti della Sicilia centro orientale e le aree interne della Calabria.

Ma questa situazione, è solamente l’inizio del netto peggioramento meteorologico. Infatti con lo sviluppo della giornata ci saranno piogge su gran parte della penisola, ed i rovesci potrebbero trasformarsi in temporali. Questo Maltempo, inoltre sarà prolungato nel weekend. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Meteo, giovedì 19 dicembre

Fatto un quadro generale della situazione meteorologica italiana, andiamo adesso a vedere nella giornata odierna, quali saranno le previsioni dal nord al Sud.

Sulle regioni del Nord, il maltempo si svilupperà già nelle prossime ore, specialmente sulle regioni di NordOvest. Qui, già dalle prime ore del mattino, sono in atto alcuni rovesci su: Liguria, alto Piemonte ed est Valle d’Aosta, in estensione ad ovest Emilia, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli VG. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime tra 8 e 14 gradi.

Al Centro, invece, nuovole minacciose copriranno il cielo già dal mattino specialmente sulle regioni tirreniche. Nel corso della giornata, nubi in aumento specialmente in Toscana ed in Lazio. Situazione differente sull’Adriatico, dove la situazione rimarrà asciutta. Qui le temperature diminuiranno lievemente, con massime tra i 12 ed i 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, la mattinata sarà segnata da piogge su Campania e Calabria tirrenica. Lievi miglioramenti al pomeriggio, ma con l’arrivo della sera nuove piogge colpiranno la regione campana e poi si estenderanno sulle restanti regioni tirreniche. Qui le temperature sono in lieve flessione, con massime che oscilleranno dai 14 ai 18 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul METEO, CLICCA QUI !