Irama è uno dei cantautori più ascoltati in radio. Scopriamo meglio chi è

Nome: Filippo Maria

Cognome: Fanti

Data di nascita: 20 dicembre 1995 (24 anni)

Luogo di Nascita: Monza

Segno Zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,86 cm

Peso: 70kg

Account Instagram

Account Facebook

Irama è uno dei cantautori più ascoltati in radio. Nel 2015 riesce ad arrivare al Festival di Sanremo, nella categoria giovani, seppur classificandosi soltanto settimo. La sua rivincita è arrivata circa un anno dopo quando partecipa alla diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Irama è riuscito a superare ogni step, arrivando in finale e vincendo il primo posto, oltre il premio Radio 105.

A partire dalla sua permanenza nella scuola di Amici, si è vociferato un suo flirt con la cantante Nicole Vergani, presente nella sua stessa edizione. Queste voci non sono mai state confermate o smentite da parte dei due, tranne quando Nicole, tramite dei post su Instagram, ha lanciato delle frecciatine sulla sua relazione con Giulia De Lellis. Infatti, Irama, con la sua – breve – relazione con la fashion blogger ha fatto resuscitare un bel po’ di ex iraconde. Tra queste, Ana Yanirsa ha commentato con un storia, spiegando come la notizia l’abbia completamente colta di sorpresa: “Questo è stato il mio risveglio, a vedere questa foto con lei, quando in realtà fino ad un’ora fa era ancora il mio ragazzo con cui stavo insieme da 5 mesi, cosa che ora ovviamente non siamo più, io non voglio assolutamente far parte di tutta questa situazione alquanto ridicola”.