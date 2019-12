Diletta Cristiano Ronaldo, il ‘sì’ della Leotta manda in visibilio il portoghese: il video di un estratto dell’intervista a DAZN.

Cristiano Ronaldo e Diletta Leotta finiscono, ancora una volta, sotto i riflettori. Il campione portoghese, che ieri ha messo a segno un gol straordinario nel match di campionato contro la Sampdoria, è infatti il grande protagonista dell’intervista realizzata dalla splendida giornalista siciliana di DAZN per il format ‘Linea Diletta’. L’attaccante della Juventus spiega, nello specifico, l’origine della sua esultanza: “Tutto ebbe inizio nel corso al Real Madrid, nel corso di un precampionato a Los Angeles. Realizzai un gol nella sfida contro il Chelsea ed esultai proprio come faccio oggi. Era un gesto semplice, fatto con naturalezza proprio perché le cose migliori accadono in maniera naturale”.

LEGGI QUI >>> Diletta Leotta intervista Cristiano Ronaldo: il Video

Diletta Leotta Cristiano Ronaldo, grande imbarazzo tra i due: Video

Nel Video in questione, si percepisce un grande imbarazzo tra i due che si lasciano andare a continue risate nel corso del siparietto per il ‘Siu’. Imbarazzo che, a poco a poco, si trasforma in divertente ‘complicità’ quando CR7 spiega alla bellissima Diletta come riprodurre in maniera perfetta la sua esultanza. La 28enne catanese, a quel punto, supera brillantemente la prova, ripetendo alla perfezione quel ‘Siu’ e scatenando l’ilarità dell’ex Real Madrid. Come la prenderà Georgina Rodriguez? La fidanzata di Ronaldo storcerà il naso nel vedere questa intervista? Ecco il VIDEO:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta in Slip dopo il lavoro, alle sue spalle il dettaglio che non sfugge – FOTO